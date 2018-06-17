- Vatandaşlar Yenikapı etkinlik alanına akın etti

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- AK Parti'nin büyük İstanbul Mitingi için vatandaşlar Yenikapı'ya akın etti. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti bayraklarıyla mitinge destek vermek için alana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katımıyla yapılacak olan AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi için vatandaşlar Yenikapı'ya gelmeye başladı.

İstanbul'un çeşitli yerlerinden gelen vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti bayraklarıyla mitinge destek için alanı doldurdu. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı miting alanında vatandaşlar kontrollü bir şekilde içeriye alınıyor. ( HK-

