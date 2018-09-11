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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Vatandaşlar yaralı başında şemsiye nöbeti tuttu

Vatandaşlar yaralı başında şemsiye nöbeti tuttu

yaralının üzerinin branda ile güneşten korunması

Hastane Uttu Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-yaralıya müdahalede bulunulması
-2 bayanın şemsiye ile gölge yapması
-yaralının götürülmesi
-kaza yerinden ve araçlardan detay

( ANTALYA - ÖZEL)- Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü şemsiye ile güneşten korudular ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Havanın sıcak olması nedeniyle vatandaşlar ambulans gelinceye kadar yaralının üzerine bir örtü ile gölge yaparken, bazı vatandaşlarda şemsiye ile yaralıyı güneşten korumaya çalıştı. Kaza Örnek Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.A.’nın kullandığı 07 JF 736 plakalı motosiklet Külliye Camii önünde bulunan kavşakta S.K.’nın kullandığı 07 LDG 45 plakalı otomobile çarptı. Kazada lastiği patlayan otomobil yaklaşık 50 metre ileride durabilirken, vatandaşlar, yaralanan motosiklet sürücüsünü ambulans gelinceye kadar önce branda ile ardından da şemsiyelerle güneşten korumaya çalıştı. Yaralanan E.A. acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. (ak)
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