Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Vatandaşlar yağış ile birlikte fotoğraf çektirmek için tarihi köprüye koştu

Vatandaşlar yağış ile birlikte fotoğraf çektirmek için tarihi köprüye koştu

köprüden görüntü

( MARDİN ) MARDİN

Aşırı Yağış Cep Telefonu 


- Mardin'de etkili olan yağışın ardından cep telefonuna sarılan vatandaşlar tarihi köprüye koştu. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan ve 12. yüzyılda Artuklular tarafından yapıldığı tahmin edilen tarihi Dunaysır Köprüsü yağışın ardından kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kızıltepe Koçhisar Mahallesi'nde bulunan ve 5 gözlü taş köprü olan tarihi yapı, aşırı yağış ile birlikte uzun bir aradan sonra suyla buluştu. Tarihi köprü kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kızıltepeliler görüntüyü cep telefonlarına kaydetti.
Senelerdir böyle bir görüntü görmediklerini anlatan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı