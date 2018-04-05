Vatandaşlar ve polis ambulansın geçebilmesi için bir otomobili elleriyle kaldırdı

-detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangında ambulans ile itfaiye araçlarının geçişini kolaylaştırmak için vatandaşlar ve polis ekipleri cadde üzerinde park halinde olan bir otomobili elleriyle kaldırarak kaldırıma koydu. Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangında cadde üzerine park halinde olan otomobiller itfaiye ve sağlık ekiplerine zorluk çıkardı. Park halindeki bir otomobil nedeniyle bir ambulans hastane önüne gelemeyince duruma vatandaşlar ve polis ekipleri müdahale etti. Vatandaşlar ve ekipler ambulans ve itfaiyenin geçişini kolaylaştırmak için otomobili elleriyle kaldırarak kaldırıma koydu.

