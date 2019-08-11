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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Vatandaşlar tarihi camilere akın etti Video

Vatandaşlar tarihi camilere akın etti Video

ULUCAMİ İÇ DETAY

Sabah Namazı Bayram Namazı 

-VATANDAŞLAR
-OKUNAN HUTBE
-CAMİ DIŞ DETAY

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da tarihi camilerde bayram namazı coşkusu yaşandı. Binlerce kişi Bursa'nın tarihi camilerine akın etti. Ulucami, Emirsultan, Yıldırım, Hüdavendigar ve Mihraplı gibi büyük camiler sabah namazıyla birlikte dolmaya başladı.
Okunan hutbede bayramların kurban kesmenin önemini anlatıldı. Saatler 06.48'i gösterdiğinde bayram namazı eda edildi. Bursa'nın ilçelerinden gelen vatandaşlar, tarihi camilerde namazı eda etmenin mutluluğunu yaşadı.
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