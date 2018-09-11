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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Vatandaşlar sel basan evlerindeki suları kovalarla boşalttı

Vatandaşlar sel basan evlerindeki suları kovalarla boşalttı

üsküdar sel görüntüleri

Şiddetli Yağış 

-beylikdüzü sel görüntüleri

( İSTANBUL )- Araç sahipleri doluya karşı halılı önlem aldı İSTANBUL

- Üsküdar'da şiddetli yağış nedeniyle yolları ve apartman girişlerini su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Sürücüler ise araçlarının üzerini halıyla örterek doluya karşı önlem aldı. Üsküdar'da aniden bastıran yağmur nedeniyle yolları ve apartman girişlerini sel bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Göle dönen yollarda sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Bazı sürücüler ise araçlarının üzerini halıyla örterek doluya karşı önlem aldı. Öte yandan, Beylikdüzü'nde de yollar göle döndü. Araçla sel sularının içinde güçlükle ilerledi. (ÖY-
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