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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Vatandaşlar, Şehitler Abidesi'nde şehitler için dua etti - ÇANAKKALE

Vatandaşlar, Şehitler Abidesi'nde şehitler için dua etti - ÇANAKKALE

- Ziyaretçilerden ve Şehitler Abidesi'nden detaylar - Röportajlar Çanakkale 'de vatandaşlar, Şehitler Abidesi'nde şehitler için dua ettiÇANAKKALE (AA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlar, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.Erken saatlerden itibaren bölgedeki şehitlik ve anıtları gezen vatandaşlar, şehitler için dua okudu.Bazı aileler, alanda çocuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.Malatya'da üniversite öğrenimi gören Fadime Taşyürek, koronavirüs tedbirleri nedeniyle törenlerin iptal edilmesine rağmen şehitleri anmak için Çanakkale 'ye geldiklerini söyledi.

İstanbul'dan gelen Ayten Yiğit ise şehitlere manevi borçlarını ödemek için bölgeyi ziyaret ettiklerini belirtti.
Bu önemli günde şehitleri anmak istediklerini anlatan Yiğit, "Onlar bizim için burada savaşıp şehit düştü. Burada yatıyorlar. Onları ziyarete gelmesek bizim için büyük ayıp olur." ifadelerini kullandı.Güven Yaşar da ailesiyle İstanbul'dan gelip şehitler için dua ettiklerini, onları minnetle andıklarını kaydetti.

Şehit Koronavirüs Hatıra Fotoğrafı Akkale 

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