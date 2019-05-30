Vatandaşlar, Şehit Piyade Teğmen Raşit Aydın’ın ailesini yalnız bırakmadı

-Vatandaşlardan görüntü

-Aile yakınlarının taziyeleri kabul etmesi



( SAKARYA ) SAKARYA



- Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nce yürütülen Pençe Harekatı'nda teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan iki askerimizden biri olan Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın yakınları Sakarya’nın Geyve ilçesinde bulunan baba evinde acılı aileyi yalnız bırakmadı. Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı kapsamında, PKK’lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucunda yaralanan 2 askerimiz dün şehit oldu. Şehit Piyade Teğmen Raşit Aydın’ın cenazesi, Hakkari’de ki törenin ardından, helikopterle nüfusuna kayıtlı olduğu Sakarya’ya uğurlandı. Aslen Giresunlu bir ailenin evladı olan ve Geyve nüfusuna kayıtlı Piyade Teğmen Raşit Aydın’ın cenazesi ilçeye getirilirken, vatandaşlar acılı aileyi yalnız bırakmadı. Şehidin Geyve ilçesine bağlı Meleklesolak Mahallesi’nde bulunan baba evine haberin alınması sonrasında Türk Bayrağı asıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar, şehit evinin önünde toplanarak aileyi yalnız bırakmadı. Şehit Aydın için Geyve Merkez Sinanbey Camii’nde ikindi namazına müteakip tören düzenlenecek. Şehidin naaşı daha sonra evinin önüne getirilmesinin ardından Melekşesolak Merkez Mahallesi Mezarlığında toprağa verilecek. (BCT-

