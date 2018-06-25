Vatandaşlar seferber oldu, Fırat Nehri'ne düşen 2 köpek tekne yardımıyla kurtarıldı Haberi

-vatandaşların ekipleri aramaları

-köpeklerin yüzmeye çalışması

-ekiplerin tekne ile kurtarmaya çalışması

-köpeğin suyun ortasına doğru yüzmeye çalışması

-ekiplerin kıyıya yüzmesini sağlaması

-kıyıya yaklaşınca file yardımıyla çıkartılmaya çalışılması

-köpeğin fileye girmeye çalışması

-ekiplerin köpeği kurtarması

-dışarı çıkartılması

-vatandaşların ekipleri alkışlaması

-vatandaşların köpeği sevmesi

-köpeğin uzaklaşması



( ŞANLIURFA )- Suya düşen 2 köpek ekipler tarafından kurtarıldı- Nehirdeki sazlıklarda mahsur kalan 2 köpek kurtarıldı ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Fırat Nehrine düşerek mahsur kalan 2 köpek, ekipler tarafından tekne yardımıyla kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Birecik İlçesinde Fırat Nehrinin kenarında dolaşan vatandaşlar, yaklaşık 100 metre ilerideki sazlıkların arasında suda çırpınan 2 köpek gördü. Bitkin düşen ve boğulmak üzere olan köpeklerin kurtarılması için itfaiyeye haber verildi.

Ekipler tekne yardımıyla köpekleri kurtarmaya çalıştı Olay yerine giden itfaiye ekipleri, teknenin yardımıyla köpekleri kurtarmaya çalıştı. Kıyıya yakın bölgede su yüzeyinde biriken çöplerin karaya ulaşmasına engel olduğu köpekler, ekipleri görünce Fırat Nehrinin ortasına doğru yüzmeye başladı.

Köpeklerin peşine düşen ekipler, yakalamayı başaramayınca önlerini kesip kıyıya doğru yüzmelerini sağladı. Kıyıya yaklaşan köpekler, file yardımıyla çıkartılmaya çalışıldı. Fileyi görünce içerisine girmeye çalıştı Fileyi gören köpeklerden biri bitkin bir halde içerisine girmeye çalıştı. Köpek fileye giremeyince tekneyle yaklaşan itfaiye eri, köpeği tutarak sudan çıkarttı. Kıyıya çıkartılan köpek, bir süre dinlendikten sonra bölgeden uzaklaştı. Diğer köpeğin de aynı şekilde kurtarıldığı öğrenildi. Vatandaşlar köpekleri kurtaran itfaiye ekiplerini alkışladı. (Şİ)

