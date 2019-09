Vatandaşlar Şahinbey Belediyesi’nin çorba ikramından memnun

-Vatandaşlar ile röp.

- Şahinbey Belediyesi, günün erken saatlerinde işlerine başlayan vatandaşlar ve öğrenciler için 16 ayrı noktada çorba ikramında bulunmaya devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşa hizmet veren Şahinbey Belediyesi daha önce 8 noktada yapılan çorba dağıtımını 16 noktaya çıkararak her gün 8 bin 500 kişiye çorba ikramında bulunuyor. 8 bin 500 kişiye çorba ikramı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey ilçesinin 16 ayrı noktasında çorba ikramında bulunulduğunu belirterek, “Sabah işine, okuluna erken giden öğrencilerimiz ve vatandaşlarımıza 16 ayrı noktada her gün 8 bin 500 kişiye çorba ve ekmek ikramında bulunuyoruz. Vatandaşlarımız, öğrencilerimiz işlerine ve okullarına giderken tok gitmiş olsun yaklaşımı ile çorba dağıtımımız devam ediyor. Ayrıca her gün öğlen 8 bin 500 vatandaşımıza sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. Amacımız sosyal dayanışma içerisinde onların ihtiyaçlarına cevap verebilmek” dedi.