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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Vatandaşlar Ramazan ayı sonrasında 'yağlı' yemek için fırınlara adeta akın etti İzle

Vatandaşlar Ramazan ayı sonrasında 'yağlı' yemek için fırınlara adeta akın etti İzle

Tokat yağlısının fırından çıkması

Taş Fırın 

-Paketlenerek servis edilmesi
-Yağlı sırası bekleyenler
-Vatandaşlarla röportaj
-Yağlı ustası Sadık İşeri ile röportaj

( TOKAT -ÖZEL) Vatandaşlar Ramazan ayı sonrasında "yağlı" yemek için fırınlara adeta akın etti TOKAT

- Tokat'ta vatandaşlar Ramazan ayı sonrasında "yağlı" yemek için fırınlara adeta akın etti. Tokat'ta un, yağ ve tuz karışımından yapılarak özel tavalarda pişirilen yağlının tadına bakmak için vatandaşlar Ramazan ayından sonra fırınlarda yoğunluk oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde iş yerine gitmeden önce fırına giden vatandaşlar bir süre sırada beklemek durumunda kaldı. Kimileri paket yaptırarak iş yerinde kimileri ise fırında çayla birlikte yağlının tadına baktı. Yağlı ustası Sadık İşeri, Tokat'ın meşhur lezzeti yağlının ülke genelinde tanındığını kaydetti.
Tokatlıların bir çoğunun kahvaltıda mutlaka yağlı yediğini ifade eden İşeri, Ramazan'dan sonra oluşan yoğunluktan memnun olduklarını söyledi.

Yağlının mayasız olarak un, yağ ve tuz kullanılarak yapılarak, kara fırında pişirildiğini ifade eden İşeri, "Ramazan sonrasında yoğunluk var. Vatandaş yağlıyı özlemiş. Siparişlere yetişmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
Yağlı sırası bekleyen vatandaşlarda Ramazan ayından sonra özledikleri lezzetin tadına baktıklarını kaydetti.
Geleneksel lezzet Mermer üzerinde daire olarak açılan hamur katlanırken arasına paket yağı veya isteğe göre tereyağ konuluyor. Sade ve çökelekli olarak yapılan yağlı özel tavalarda taş fırınlarda pişiriliyor. Yaklaşık 7-8 dakikada hazır olan yağlı genelde çayla birlikte tüketiliyor. Tokat'ta yaklaşık 100-150 yıllık bir geçmişi olan yağlı sadece sabahları belirli saat dilimleri içerisinde yapılıyor ve sıcak olarak tüketiliyor.
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