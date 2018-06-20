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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Vatandaşlar milletvekillerinden isteklerini panoya yapıştırdı - HATAY

Vatandaşlar milletvekillerinden isteklerini panoya yapıştırdı - HATAY

- Vatandaşlar milletvekillerinden isteklerini panoya yapıştırdı - Mesaj yazan ve duvara yapıştıran vatandaşlardan detay - Mesajlardan detaylar - AK Parti Milletvekili Adayı Özel'in konuşması Hatay 'da vatandaşlar milletvekillerinden isteklerini panoya yapıştırdıHATAY (AA) - Hatay 'ın İskenderun ilçesinde vatandaşlar, AK Parti İlçe Gençlik Kollarınca düzenlenen "Vekile bir mesajım var" adlı etkinlikte milletvekillerinden isteklerini kağıtları yazarak iletti.Kafeler Caddesi'ndeki etkinlikte sokağa stant kuran partililer, vatandaşları davet ederek milletvekillerinden istek ve şikayetlerini kağıda yazıp hazırladıkları seyyar platforma yapıştırmasını istedi.Çok sayıda isteklerin yazılıp yapıştırıldığı renkli kağıtlar kısa sürede platformu doldurdu.Standı ziyaret eden AK Parti milletvekili adayı Abdulkadir Özel, kağıtların bazılarını okuyarak yazılanları kalabalıkla paylaştı.Özel, faaliyeti çok güzel bulduğunu belirtti.
AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kenan Ak da, stantlarına olan ilgiden dolayı memnun olduklarını söyledi.

Ayetler Kalaba Alabalık Forma Milletvekili 

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