Vatandaşlar mezarlığa akın etti Video

-Vatandaşlardan detaylar

-Kuran Kerim okuyan vatandaşlardan görüntüler

-Genel detaylar



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da bayram namazı sonrası vatandaşlar mezarlıklara akın etti. Şanlıurfa’da bulunan aile mezarlıkları, bayram namazı sonrası vatandaşların akınına uğradı. Binlerce kişinin akın ettiği mezarlıkta, vatandaşlar yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyarak, dualar etti. Birçok vatandaşta yakınlarının mezarı başındaki ağaçlara su taşıdı. İslam alemi için dua eden vatandaşlar, kazasız, belasız bir bayram geçirme temennisinde bulundu.

