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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Vatandaşlar mezarlığa akın etti Video

Vatandaşlar mezarlığa akın etti Video

Vatandaşlar mezarlığa akın etti

İslam Bayram Namazı 

-Vatandaşlardan detaylar
-Kuran Kerim okuyan vatandaşlardan görüntüler
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da bayram namazı sonrası vatandaşlar mezarlıklara akın etti. Şanlıurfa’da bulunan aile mezarlıkları, bayram namazı sonrası vatandaşların akınına uğradı. Binlerce kişinin akın ettiği mezarlıkta, vatandaşlar yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyarak, dualar etti. Birçok vatandaşta yakınlarının mezarı başındaki ağaçlara su taşıdı. İslam alemi için dua eden vatandaşlar, kazasız, belasız bir bayram geçirme temennisinde bulundu.
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