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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Vatandaşlar Mehmetçiğe destek için tek yürek oldu

Vatandaşlar Mehmetçiğe destek için tek yürek oldu

Saygı duruşu ve istiklal marşından okunmasından görüntü

Sivil Toplum Kuruluşu Saygı Duruşu Ateşin Düştüğü Yer Sivil Toplum İstiklal 

-Sivil toplum örgütlerinin şehitliği ziyaretinden görüntü
-Vatandaşların konuşması
-Şehitliğe karanfil bırakılmasından görüntü
-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'te sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için şehitliği ziyaret ederek Mehmetçik için dua okudu. Garnizon Komutanlığındaki şehitlikte vatandaşlar, programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İdlib şehitleri için dua edildi. Programda konuşan Siirt Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu Üyesi Sultan Kesici İdlib’de askerin başarısı için bir araya geldiklerini ve Türk bayrağının altında tek yürek olarak Mehmetçik için kenetlendiklerini söyledi.

Kesici, "Siirt Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu olarak bugün şehitlerimizi anma programında bulunduk. Şehitlerimize rahmet ailelerine sabır diliyoruz. Ateş düştüğü yeri yakar, ateşin düştüğü yerdeyiz. Vatanımızın, milletimizin başı sağ olsun. Tekrar böyle bir acının yaşanmamasını temenni ediyoruz" dedi.
İsmail Tülek adlı vatandaş ise "İdlib’de 34 vatan evladımız, ağabeyimiz, kardeşimiz, canımız, ciğerimiz şehit oldu. Biz bugün onların yanında durmak için bir nebze olsun vefa borcumuzu yerine getirmek için bu anıta şehitlik anıtına geldik. Rabbim makamlarını cennet eylesin" diye konuştu.
Sivil toplum örgütlerinin temsilcileri daha sonra şehitliğe karanfil bıraktı.
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