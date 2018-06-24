Vatandaşlar, Kısıklı'ya akın etmeye başladı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Seçim sonuçlarının gelmeye başlamasıyla vatandaşlar, Cumhurbaşkanı'nın evinin bulunduğu Kısıklı'ya akın etti. Ellerinde Türk bayrakları ve Ak Parti bayraklarıyla gelen vatandaşlar, sevinç gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte vatandaşlar Kısıklı'ya gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun bulunduğu Kısıklı'da ellerinde Türk bayrakları ve Ak Parti bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, sevinç gösterisinde bulundu. Vatandaşların Kısıklı'ya gelişi devam ediyor.

