Vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı Video



- Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı ilçe genelinde etkisini arttırırken vatandaşlar ise yağışa hazırlıksız yakalandı. Şuhut ilçe genelinde sabah erken saatlerde etkisini artıran kar yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Kar yağışı dolayısıyla esnaflar iş yerlerinin önlerini temizlerken araç sürücüleri ise arabalarının üstünde biriken karları temizledi. İlçe çarşı merkezinde trafikte ise sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü.





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