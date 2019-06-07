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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Vatandaşlar kamyonetin çarptığı yaşlı adam için seferber oldu Haberi

Vatandaşlar kamyonetin çarptığı yaşlı adam için seferber oldu Haberi

Vatandaşların yaralı adama müdahalesi

Polis Merkezi Kırmızı Işık Yaşlı Adam Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Ambulansın gidişi
-Sürücünün polis ekiplerine kazayı anlatması

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, kamyonetin çarpması sonucu yaralanırken yaralı şahsın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kaza, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı dış kavşak Atatürk Bulvarı üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan Ahmet Palur’a (81), Saffet Tiryaki idaresindeki 55 AIL 80 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan ve başından yaralanan Palur’un imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Vatandaşların ilk yardımını yaptığı yaralı şahıs ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayram ziyaretine gelmiş Polis ekiplerinin ifadesini almak üzere polis merkezine götürdüğü sürücü Saffet Tiryaki ise yaralı şahsın kırmızı ışıkta yoldan geçtiğini öne sürdü. Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşadığı öğrenilen yaralı şahsın Ramazan Bayramı dolayısıyla Samsun’a çocuklarının yanına geldiği ve Amasya’ya geri gittiği sırada kaza geçirdiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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