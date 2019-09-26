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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Vatandaşlar, E-Devlet'ten acil toplanma alanlarına ulaşabiliyorlar

Vatandaşlar, E-Devlet'ten acil toplanma alanlarına ulaşabiliyorlar

E-devlet görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Deprem 


- İstanbul’da yaşanan depremin ardından acil toplanma alanları tekrar gündeme geldi. Vatandaşlar, E-Devlet üzerinden acil toplanma alanlarını öğrenebiliyorlar.İstanbul’da yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar korku içinde kendilerine yakın olan acil toplanma alanlarının nerelerde olduğu ve nasıl bulacakları konusunda internetten araştırma yapmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da açıkladığı gibi vatandaşlar E-Devlet şifresiyle kendisine en yakın acil toplanma alanını öğrenebiliyorlar. Vatandaşlar, E-Devlet şifresiyle yaşadığı ildeki, ilçesindeki, mahallesindeki, caddesindeki, hatta iş yerine en yakın toplanma alanının nerede olduğunu öğrenebiliyorlar.
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