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12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Vatandaşlar bayramın 2'nci gününde Silivri sahiline akın etti Haberi

Vatandaşlar bayramın 2'nci gününde Silivri sahiline akın etti Haberi

plajdan görüntüler

Efes Kamera Cankurtaran 

-vatandaşlardan görüntü
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde tatili fırsat bilen günübirlikçiler Silivri plajlarını doldurdu. Kurban Bayramının 2'nci gününde Silivri plajlarında büyük yoğunluk yaşandı. Tatili fırsat bilen vatandaşlar Silivri Plajlarına akın etti. Herhangi bir olumsuzluk ihtimaline karşı plaj kenarında, cankurtaran ve ambulans hazır bekletildi. Çok sayıda vatandaş, havanın da sıcak olması nedeniyle sahillerde nefes aldı. Sahile gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk ise kameralara yansıdı.
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