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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Vatandaşlar bayram tatilinde şelalelere akın etti...Muhteşem doğasıyla göz kamaştıran şelale havadan görüntülendi

Vatandaşlar bayram tatilinde şelalelere akın etti...Muhteşem doğasıyla göz kamaştıran şelale havadan görüntülendi

ŞELALE (DRONE)

Şelale Bayram Tatili Irak 

-PİKNİK ALANI
-EĞLENEN VATANDAŞLAR
-DAĞLAR
-KÖY
-RÖPORTAJ

( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar bayram tatilini fırsat bilerek şelalelere koştu. Muhteşem doğasıyla göz kamaştıran şelale ziyaretçi akınına uğruyor. Beytüşşebap ilçesine bağlı Aşağıdere köyünde dev şelale yılın her vakti bir başka güzel akıyor. 40 metre yüksekliğindeki dev şelale ziyaretçi akınına uğruyor. İlçe merkezinden 17 kilometre uzaklıkta Şırnak yolu üzerinde bulunan şelale yılın her vakti vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor. Ramazan ayını geride bırakan Beytüşşebaplılar huzur ve güvenliğin sağlandığı alanlara akın ederek bayram tatillerini piknik yaparak geçiriyor. Dilan Cin, bayram tatilini fırsat bilerek piknik yapmak istediklerini belirtti.
Cin, "Yılda iki üç defa buraya geliyoruz. Muhteşem bir havası doğası var, burası çok güzel bir yer, herkesi buraya davet ediyorum. Şelalenin tamda dibinde mangalımızı yaktık. Hiç yaşamadığımız sevinci burada yaşadık" dedi.
Yüksek rakımlı dağlardaki karların eridiği, dev şelale ve piknik yapan vatandaşların bulunduğu alan havadan görüntülendi.
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