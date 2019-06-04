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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Vatandaşlar bayram namazında Anadolu'nun ilk camisini doldurdu İzle

Vatandaşlar bayram namazında Anadolu'nun ilk camisini doldurdu İzle

Camiye girenler

Seccade Bayram Namazı 

-Avluda hutbe dinleyenler
-Namaza kalkılması
-Cami içerisinden namaz kılınması
-Avluda namaz kılınması
-Cami çıkışı

( HATAY ) HATAY

- Hatay'da vatandaşlar Ramazan Bayramı namazını kılmak için Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar'ı doldurdu. Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar, Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı. Cami içerisine sığmayan cemaatin bir kısmı caminin iç ve dış avlularına serilen hasırlar ve seccadeler üzerinde namazlarını kıldı. Kılınan bayram namazı sonrası, hutbe okundu ve dualar edildi. Ramazan Bayramı namazının ardından vatandaşlar bayramlaştı.
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