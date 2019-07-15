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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na akın etti

Vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na akın etti

Yürüyen vatnadaşlar

Şehit Anma Etkinliği Trol 

-Vatandaşların ellerindeki Türk bayrakları
-Röpler
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanlığı tarafından organize edilen etkinliğe katılmak isteyen yüzlerce vatandaş E-5 karayolu'nda yürüdü. Polis kontrolü eşliğinde E-5 yan yolda yürüyen vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile görsel şölen oluşturdu. Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen anma etkinliğine vatandaşların ilgini yoğun oldu. Yenibosna'da E-5 Karayolu'nda toplanan vatandaşlar, hep birlikte Atatürk Havalimanı'na yürüdü. Havalimanına adeta akın eden vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile görsel bir şölen oluşturdu. Havalimanına yürüyen vatandaşlardan Sezgin Ediz "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz 15 Temmuz gecesi yine böyleydik. Sanki o günü yaşamış gibiyim şu anda. Bu anlatılmaz hissedilir. Biz bu vatan için canımızı veririz" ifadelerini kullandı. Bir diğer vatandaş Fatma Güneş ise "Başkanımız sağolsun, başımızdan eksik etmesin. Atatürk Havalimanı'na şehitlerimize rahmet dilemeye gidiyoruz" şeklinde konuştu.

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