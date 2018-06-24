Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Vatandaşlar, AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanmaya başladı

Vatandaşlar, AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanmaya başladı

Vatandaşlardan görüntü

Kalaba 

-Genel detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlanmasıyla vatandaşlar Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanmaya başladı.
Ellerinde Türk bayraklarıyla il binasının önüne gelen vatandaşlar dev ekranlarda seçim sonuçlarını takip ediyor. Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlanmasıyla vatandaşlar da Beyoğlu'nda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına gelmeye başladı.
Kutlama hazırlıkları yapan ve ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, AK Parti önünde kurulan dev ekranlarda seçim sonuçlarını takip ediyor. AK Parti önündeki kalabalığın önümüzdeki saatlerde artması bekleniyor.
İlgili Foto Galeriler
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı