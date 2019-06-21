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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Vatandaşın üzerine ağaç böyle devrildi

Vatandaşın üzerine ağaç böyle devrildi

Güvenlik kamerası

İlk Müdahale Polis Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

-devrilme anı

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Kızılay'da bulunan Gazi Mustafa Kemal(GMK) üzerinde bir ağaç üzerindeki yüke dayanamayarak çöktü. O esnada ağacın altından geçen 1 kişi ağacın dalları altında kaldı. Olay sabah saatlerinde Başkent'in en işlek caddelerinden biri olan GMK Bulvarı üzerinde yaşandı. Bulvar üzerinde yıllardan beri ayakta duran ağaç artık yüküne dayanamayarak çöktü. O anlar çevrede bulunan dükkânlarında güvenlik kamerasına yansıdı. Beyaz tişörtü vatandaş çöken ağacın altında kaldı. Olay sonrası ilk müdahaleyi çevredeki diğer vatandaşlar yaptı. Ağacın çöktüğü yere 112 acil sağlık birimi ve polis ekipleri çağrıldı. Yaralanan vatandaş sağlık görevlilerince Bilkent Hastanesi Acil Tıp Servisine kaldırıldı. Trafiğin yavaşlamasına sebep olan yıkılan ağaç ise Çankaya Belediyesi Fen işlerine bağlı görevliler tarafından bulunduğu yerden kaldırdı.
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