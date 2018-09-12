Vatandaşın mağduriyetine mağduriyet eklendi...GSM operatörünün bayileri tarafından dolandırıldığı iddiası

-Yentürk’ün dosyaları incelemesi

-Yentürk’ün konuşması

-detay görüntüler



( DİYARBAKIR -ÖZEL) - Bayileri tarafından dolandırıldığı iddia edilen GSM firması, vatandaşlara icra davası açmaya başladı - Faturalarını ödemelerine rağmen sistemdeki açık nedeni ile faturaların ödenmediğini öğrenen vatandaşlar bir şok daha yaşadı - Ellerinde fatura olmasına rağmen bazı vatandaşlara, bulundukları illerin dışında icra davası açıldı DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da bir GSM operatörünün bayileri tarafından dolandırıldığı iddia edilmiş, fatura vatandaşa kesilmişti. Ellerinde belge olmasına rağmen faturalarının yatırılmadığını öğrenen vatandaşlar ikinci bir şok daha yaşadı. Operatör, iddiaya göre borçlarını ödemedikleri nedeni ile vatandaşlara icra davası açmaya başladı.

Yaklaşık bir yıl önce, mobil, kurumsal ve internet alanlarında hizmet veren bir GSM şirketinin Diyarbakır’daki bayilerinden faturalarını yatıran binlerce vatandaş, bağlı bulundukları operatör şirketinden kendilerine gönderilen borç bilgisi ile neye uğradıklarını şaşırmış, müşteri hizmetlerini arayan vatandaşlar, yaklaşık 5 aydır borçlarının ödenmediğini ve hatlarının iletişime kapanacağını öğrenmişti. Sayıları on binleri bulan mağdurlar, fatura yatırdıkları bayilerin kepenk kapattıklarını görünce dolandırıldıklarına kanaat getirerek avukatların yolunu tutup, haklarını aramaya başlamıştı. Mağdur vatandaşlar bireysel başvurularla savcılığın yolunu tutmuş ve konu ile ilgili inceleme başlatılmıştı. Borcun silineceğini düşünen vatandaşlara bir şok daha Konu ile ilgili incelemenin başlatıldığını öğrenen vatandaşlar, iddiaya göre GSM operatörünün yatırılmasına rağmen görünen borçların silineceğini beklerken ikinci bir şok daha yaşadı. GSM operatörü, borçlarını ödemedikleri iddiasıyla mağdur vatandaşlar hakkında icra davası açmaya başladı.

Açılan icra davalarının çoğunun vatandaşların ikamet ettiği illerde olmaması ise dikkat çekti. Bayi dolandırdı, fatura vatandaşa kesildi Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan mağdur avukatlarından avukat Sertan Yentürk, Türkiye’nin önde gelen bir GSM operatörünün, iddiaya göre yaklaşık bir yıl önce bayileri tarafından dolandırıldığını, bu dönem faturalarını yatırmalarına rağmen sistemdeki açık nedeni ile faturalarının yatırılmadığını öğrenen vatandaşların ise mağdur duruma düştüğünü hatırlattı. Yentürk, “Bilindiği üzere bir GSM firması, bayileri tarafından dolandırıldı yaklaşık 20 milyon lira civarında. Bu fatura, mağdur olan insanlara kesilerek vatandaşların mağdur olmasına neden oldu. Bununla ilgili savcılıklarda suç duyuruları devam ediyor. Bu konuda yüzlerce insan, faturalarını ödemelerine rağmen sistemde ödememiş görünmeleri nedeni ile mağdur oldu. Bu mağduriyetin yanında vatandaşa yeni bir mağduriyet daha yaşatıldı. Faturalarını ödemelerine rağmen sistemdeki açık nedeni ile faturaları ödenmemiş olarak görünen vatandaşlara icra davası açıldı. Açılan bu icra davalarının da yetki yönünden yanlış açıldığı kanaatindeyiz” dedi.

“İcra, vatandaşın ikamet ettiği ilin dışında açılmış” Geçtiğimiz günlerde vatandaşların kendilerine başvurduğunu belirten Yentürk, şöyle devam etti: “Mağdurun adresi burada olmasına rağmen dava Mardin’de açılmış. Biz bununla ilgili hukuksal bir mücadele başlattık. İkamet etmediği yerde açılan dava nedeni ile vatandaşlar mağdur ediliyor. Tebligat Kanunu’nun 10. maddesinde kişinin MERNİS adresi nerede ise icra davası da orada açılır. Fakat bu durum yapılmamış, örneğin kişi Diyarbakır’dayken acılan icra Mardin’de, Bursa’da Gaziantep’te değişik illerde icra davası açılmış. Biz bununla ilgili gerekli işlemleri başlattık, mücadelesini veriyoruz. İcra hukuk mahkemelerinde yetki yönünden usulsüz tebligat yönünden de davalarımızı açtık, kasım ayında duruşma verildi, biz burada da dile getireceğiz. Zaten mağdur olan bir vatandaş var, bu sıkıntı üzerine tekrar başkasının yapmış olduğu hatadan dolayı vatandaşın gerilmesinin bir anlamı yoktur, adaletin sağlanacağına inancımız tamdır.” Diyarbakır’da bir GSM operatörünün bayileri, sistemde bir açık bularak vatandaşların yatırdığı borçları daha sonra çekerek kendi hesaplarına aktarmış, bu şekilde yaklaşık 20 milyon liralık bir vurgun yapmıştı. Olayın duyulmasının ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, konu ile ilgili inceleme başlatmıştı.

