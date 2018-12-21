Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Vatandaşın donmak üzereyken kurtardığı eşek barınakta - BİNGÖL

Vatandaşın donmak üzereyken kurtardığı eşek barınakta - BİNGÖL

- Vatandaşın donmak üzereyken kurtardığı eşek barınakta - Yavrusunun anne eşeği emmesi - Röportaj - Hayvanların beslenmesiVatandaşın donmak üzereyken kurtardığı eşek barınakta - Bingöl 'ün Karlıova ilçesinde, vatandaşın donmak üzereyken kurtardığı hamile eşek doğum yaptıktan sonra yavrusu ile belediyenin barınağında koruma altına alındıBİNGÖL (AA) - Bingöl 'ün Karlıova ilçesinde, donmak üzereyken bulunan hamile eşek, doğum yaptıktan sonra yavrusu ile belediyenin barınağına konuldu.Karlıova'da hamile eşek yaklaşık bir ay önce sokağa terk edildi. Yoğun kar yağışının da etkisiyle yorgun ve bitkin düşen hayvanı Bülent Bingöl isimli vatandaş buldu. Bingöl , donmak üzere olan eşeği ahırında koruma altına aldı.Eşeğin doğum yapmasının ardından Bingöl , belediye ekiplerine haber verdi.Eşek ve yavrusu, ekipler tarafından belediyeye ait barınağa götürüldü. Bingöl , kar yağışından sonra donmak üzere olan eşeği bitkin halde bulduğunu belirterek, "Ahırıma aldım ve doğum yaptı. Belediye ekiplerine haber verdik, sağ olsunlar ekipler gelip barınma yerine götürdü." dedi.
Belediye çalışanı Turan Eroğlu da eşek ve yavrusunun hayvan barınağında gereken kontrollerinin yapıldığını kaydederek, "Eşek ve yavrusunun artık sıcak bir yuvası var." ifadelerini kullandı.

Hayvan Barınağı Kar Yağışı Hayvan Trol 

İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı