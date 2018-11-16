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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Vatandaşın dikkati, facianın önüne geçti

Vatandaşın dikkati, facianın önüne geçti

olay yerinden görüntüler

Elektrik Akımı Kaçak Elektrik Sokak Lambası Elektrik Kaçağı Polis Ekipleri 

-polis önlem
-UEDAŞ ekiplerinin çalışması

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Turgutalp mahallesi Büyükdere sokak üzerinde bulunan sokak lambasındaki elektrik kaçağı vatandaşların dikkati sonucu facianın önüne geçti. Haber verilmesi üzerine polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak uedaşa haber verdi. Gelen ekipler yaptıkları çalışmalar sonucu elektrik kaçağını giderdi. Alınan bilgilere göre olay Turgutalp mahallesi büyükdere sokak üzerinde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar bir köpeğin elektrik akımına kapıldığını fark ettiler. Akıma kapılan köpek can havliyle olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bunun üzerine durum polis ekiplerine haber verildi.
Ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri alarak akımın olduğu yerden araç ve yayaların geçişine izin vermedi. Emniyetin haber verilmesi üzerine söz konusu adrese gelen UEDAŞ ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde kaçak elektrik akımını onardı. Yoldan geçen vatandaşların zamanında olayı görmesi olası bir facianın önüne geçmiş oldu.
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