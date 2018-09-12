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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Vatandaşı canından bezdiren hırsız yakalandı

Vatandaşı canından bezdiren hırsız yakalandı

güvenlik kamerası

Polis Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-zanlının görüntüsü

(BURS) BURSA

- Bursa'nın İznik ilçesinde vatandaşın oto ve iş yeri sahiplerinin korkulu rüyası haline gelen 15 yaşındaki S.A. polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Daha önce hakkında 40'dan fazla suç dosyası bulunan S.A, cezaevinden çıktığı gibi 7 ayrı hırsızlık suçu işledi. İki otomobil, bir motosiklet çalan ve iş yerlerine giren S.A, 10 gündür her yerde aranıyordu. Çampınar köyünde yaşadığı öğrenilen S.A, polisin Şerefiye köyü yolu üzerinde kurduğu pusu sayesinde çaldığı motosiklet ile birlikte kıskıvrak ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen oto faresi, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa'daki cezaevine gönderildi. (HA-MŞ)
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