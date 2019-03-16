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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Vatandaşa taneyle sebze dağıttı

Vatandaşa taneyle sebze dağıttı

Konuşmadan detaylar

Metro İstasyonu 

-Vatandaşlara sebze dağıtımı
-detaylar

( BURSA )- TÜKDER Başkanı Sıtkı Yılmaz:- "Sebze fiyatlarındaki artışa fırsatçı ve stokçu dahil olunca fiyatlar zirve yapıyor” BURSA

- Bursa Tüketiciler Derneği, 15 Mart Dünya Tüketiciler Gününü ilginç bir uygulama ile kutladı. Sebze fiyatlarında yaşanan artışa dikkat çekmek isteyen Dernek Başkanı Sıtkı Yılmaz, vatandaşlara taneyle sebze dağıttı.
Merinos metro istasyonu önünde tüketicilerle buluşan Sıtkı Yılmaz, “Sebze fiyatlarındaki artışa fırsatçı ve stokçu dâhil olunca fiyatlar zirve yapmaktadır. Fahiş zamlar tüketicinin hem cebini, hem de canını yakmaktadır” dedi.
Yılmaz, “Zamlara rağmen tüketicinin acil temel ihtiyaçlarının karşılanması adına tanzim satış noktalarının devreye girmesi kısa dönem için yararlı ve faydalı olmuştur. Ancak bu sürdürülebilir bir tedbir değildir. Nihaî çözümün yolu üretimden geçiyor" diye konuştu.
Bakanlığa çağrıda bulunan Yılmaz, sağlıklı bir piyasa denetimine ihtiyaç olduğunu ve gıda denetimli süreçlere mutlaka tüketicilerin katılması gerektiğini dile getirdi. Yılmaz, vatandaşlara birer soğan, biber ve domates dağıtarak 15 Mart Dünya Tüketiciler Gününü kutladı.
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