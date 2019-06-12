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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Vatandaşa hakaret eden pazarcı esnafının tezgahını böyle cezalandırıldı

Vatandaşa hakaret eden pazarcı esnafının tezgahını böyle cezalandırıldı

Pazardan detay

Ayetler Pazarcı Pazarcı Esnafı Zabıta 

-Kapatılan bölümünden detaylar
-Detaylar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Alaplı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, pazarda vatandaşa hakaret ve kaba davranınca pazarcı esnafına 1 ay tezgah açmama cezası verdi. Karar yazısı ise esnafın tezgah açtığı yere, "Müşteriye kaba davrandığından dolayı Alaplı Belediye Encümeni, esnafa 4 hafta süreyle tezgah açmama cezası verdi" şeklinde konuldu. Alaplı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Çarşamba Pazarı alanında bir satıcının müşteriye sözlü olarak hakaret ettiği yönündeki şikayet üzerine esnafın tezgah açmasına izin vermedi. Esnafın tezgah açtığı alan zabıta ekiplerince demir ile kapatılan yere 'Pazar yerinde tüketiciye karşı sözlü fiili kötü muamelede bulunulması nedeniyle bu alan 4 hafta süreyle men edilmiştir' yazısı konuldu. Esnaf, Çarşamba günlerinde kurulan pazarda tezgahını açamadı. Alaplı Pazar yerine gelen bir vatandaş ise şikayetlerin dikkate alındığını söyledi.

İsmini vermek istemeyen bir diğer vatandaş ise, "Pazara gelen vatandaşın şikayeti üzerine hakarette bulunan pazarcı esnafına 4 hafta süreyle tezgah açmama cezası güzel bir davranış. Satıcıların, müşterinin velinimet olduğunu unutmamaları gerekir" diye konuştu.
Belediye yetkilileri de konuyla ilgili açıklama yapmadı.
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