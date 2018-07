Vatandaş ve itfaiyenin yavru kediyle sınavı

-Otomobilden kaçıp itfaiye aracı altına saklanması ve yakalanması





ORDU



- Ordu'nun Ünye ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi için araç sahibi ve itfaiye alarma geçti. Saat 11.00 sıralarında Liseler Mahallesi Değirmen Sokak'ta Kenan Özdemir'e ait otomobilin motor kısmına giren kediyi fark eden vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediye Ünye İtfaiye Amirliğini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç motoruna giren kediyi buradan çıkarmak için bir hayli uğraştı ancak ilk etapta başarılı olamadı. Daha sonra itfaiye personeli Serkan Bıçakçı kediyi bulunduğu yerden çıkarmayı başardı. Bu kez itfaiye aracının altına kaçtı Bu sırada kedinin korkarak Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye aracının altına kaçması vatandaşlara ve itfaiye görevlilerini yerinen paniğe soktu. İtfaiye aracının altına kaçan kedi yavrusu ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından yakalandı. Korktuğu anlaşılan kedi yavrusunun bir başka aracın altına girmemesi için ona su ve yemek yedirildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiyesinde görevli Serkan Bıçakçı, "Her gün aldığımız yangın ya da kaza ihbarlarının dışında yavru bir canı kurtarmak için seferber olduk. Kedimizi daha sonra yemek ve su ihtiyacını karşıladıktan sonra güvenli bir yere bırakacağız. Her canlının önemli olduğu bilinciyle bizler de görevimizi yerine getirdik" dedi.

Araç sahibi Kenan Özdemir ise "Benim yanımdaki arkadaş kedinin acı içinde sesini duymuş. Bizler de toplum olarak her canlıyı korumanın insanlık görevi olduğu bilmemiz gerekir" ifadelerini kullandı. (HA-SLH-ÖK-Y)