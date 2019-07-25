Vatandaş ve esnafın kapalı sokak sitemi Haberi

-Vatandaş ve esnaflardan detay

-Vatandaşların tepkisi

-Vatandaşların kapalı yola aralıklardan bakması

-Muhtar Halil Ay röportajı

-Esnaf röportajları



( ANTALYA -ÖZEL)- Karaalioğlu Parkı’ndan geçen sokak kapatılınca, vatandaş ve esnaf tepki gösterdi ANTALYA



- Antalya’da ünlü Karaalioğlu Parkı'ndan geçen sokağın giriş ve çıkışlarının inşaat alanı olduğu gerekçesiyle kapatılması, vatandaş ve esnafın tepkisine neden oldu. Parka en kestirme sokağın kapatılmasından dolayı sıkıntı çektiklerini ifade eden Mahalle Muhtarı Halil Ay, “10 adım gidilecek yere 100 adımda gidiliyor. Yolun açılmasını talep ediyoruz” dedi.

Karaalioğlu Parkı’ndan geçen 1308’inci sokak giriş ve çıkışları, güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Yaklaşık 4,5 aydır kapalı olduğu ileri sürülen sokağı kullanmak isteyen çevredeki vatandaşlar ile bölge esnafı, yolun uzun süredir açılmamasına tepki gösterdi. Haşimişcan Mahallesi Muhtarı Halil Ay da, sokağın kapatılmasıyla birlikte parkın sahil kısmına ulaşmak isteyen vatandaşların diğer girişleri kullanarak normalinden 10 kat daha fazla yol kat etmek zorunda kaldığını söyledi.



“Vatandaşın yolunu kimse kapatamaz” Muhtar Halil Ay, yolun güvenlik gerekçesiyle 4,5 ay önce kapatıldığını belirterek, “Biz içeri girip baktığımızda tehlike arz edecek bir durum yok. Vatandaşımız çok mağdur. Burası Antalya’nın göbeğinde olan bir yer. Bizim istediğimiz küçük bir şey. Bu kapının açılması ve vatandaşların geçmesi. Çünkü vatandaşın yolunu kimse kapatamaz.” dedi.

“Dünyanın en güzel 10 parkından birisi” Bölgedeki esnafın da durumdan olumsuz yönde etkilendiğini ifade eden Ay, “Burada kanayan bir yara var ve gittikçe daha çok büyüyor. Esnafın her biri 10’ar bin lira kira veriyor. Yazık, günah. Burası Millet Parkı olacaktı ama durdurulduğunu söylüyorlar. Bu konu hakkında da bilgi almak istedim ama bir türlü bilgi alamadım. Her gün bana yüzlerce şikayet geliyor. Burası Antalya’nın beyni, dünyanın en güzel 10 parkından birisi. Kimsenin vatandaşın hakkına tenezzül etmeye hakkı yok” diye konuştu.

“10 adım gidilecek yer 100 adımda gidiliyor” Halil Ay, kapalı olan sokak dışında parkın iki girişi daha olduğunu ancak bu girişlerin vatandaşların yolunun uzattığına, engelli bireylerin ise büyük zorluklar çektiğine de dikkat çekerek, “Engelli vatandaşlarımız caddenin içerisinden geçmek zorunda kalıyorlar ve ezilme tehlikesi yaşıyorlar. Diğer taraftan gidilse mesafe çok fazla. Bu sıcakta vatandaşlarımız normalde 10 adım gideceği yeri 100 adımda gidiyor. Yetkililerden buranın sorununun çözülmesini rica ediyorum” şeklinde konuştu.

Esnaf: “Mağduruz” Bölge esnaflarından Aydın Gürdal da turistlere karşı çirkin görüntü oluştuğuna değinerek, “Halka açık olan bir yer ve kesinlikle kapatılmaması gerekiyor. Buna bir çözüm bulunsun. Burada siyasi bir fikir ya da şahıslara karşı bir propagandamız yok. Kendi adıma turistlerin burayla ilgili ne düşüncelerinden dolayı utanıyorum” dedi.

Bir başka esnaf Kerim Altındiş ise mağdur olduklarını dile getirip, yolun açılması yönünde taleplerinin olduğunu vurguladı.

