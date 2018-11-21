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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Vatandaş hırsızı suçüstü yakaladı...Hırsız, '2 tane çocuğum var' diye böyle yalvardı

Vatandaş hırsızı suçüstü yakaladı...Hırsız, '2 tane çocuğum var' diye böyle yalvardı

Vatandaşların şüpheli şahsın üstünü araması

( ANKARA ) Vatandaş hırsızı suçüstü yakaladı...Hırsız, "2 tane çocuğum var" diye böyle yalvardı ANKARA

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- Ankara’da rastgele apartmanlara girip çıkan kişinin durumundan şüphelenerek takip eden vatandaşlar, şahsı üzerindeki çalıntı mallarla birlikte suçüstü yakaladı. Alınan bilgilere göre, Keçiören ilçesinde bir kaç apartmana giren şahsı şüpheli bulan vatandaşlar, kişiyi takibe aldı. Rastgele apartmanlara girip çıkan B.Ö.’yü adım adım takip eden mahalleli şahsın önünü kesip, üstünü aradı. Üzerinden çok miktarda değerli eşya ve uyuşturucu madde çıkan şüpheliyi durduran mahalleli, komşularını arayıp çalınan mallarını tespit etmelerini istedi. Hırsızlık mağduru vatandaşların da şüpheliyi tespit etmesinin ardından, şahıs polis ekiplerine teslim edildi.
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