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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: 'Türkiye yeni bir döneme girmektedir' - ADIYAMAN

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: 'Türkiye yeni bir döneme girmektedir' - ADIYAMAN

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: "Türkiye yeni bir döneme girmektedir" - ADIYAMAN - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Besni'deki seçim bürosu önünde karşılanması - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in konuşması - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in vatandaşları selamlaması - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in düğünde kürtçe bir türkü seslendirmesi - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in gelinle damatı tebrik etmesi"Türkiye yeni bir döneme girmektedir" - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: - "Türkiye yeni bir döneme girmektedir. Türkiye, sizin yetiştirdiğiniz aslanlar gibi evlatlarla Amerika’ya, İsrail’e kafa tutuyor. PKK’yı, terörü bitiriyor"ADIYAMAN (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye yeni bir döneme girmektedir. Türkiye, sizin yetiştirdiğiniz aslanlar gibi evlatlarla Amerika’ya, İsrail’e kafa tutuyor. PKK’yı, terörü bitiriyor." dedi.
Perinçek, Besni ilçesine bağlı Suvarlı Beldesi'nde 4 Ağustos’ta yeniden tekrarlanacak seçim çalışması kapsamında Adıyaman 'a geldi.Partisinin Besni'deki seçim bürosu önünde bir konuşma yapan Perinçek, seçimi kazanacaklarını, adayları Gazi Sabancı’nın örnek bir başkan olacağını belirtti.
Suvarlı'nın fıstığıyla meşhur olduğunu, tüm dünyaya tanıtarak, pazarlamasını yapacaklarını anlatan Perinçek, "Türkiye yeni bir döneme girmektedir. Türkiye, sizin yetiştirdiğiniz aslanlar gibi evlatlarla Amerika’ya, İsrail’e kafa tutuyor. PKK’yı, terörü bitiriyor. Onun için Türkiye bir karar dönemine girmektedir. Türkiye’nin yeniden üreten, birleşen Türkiye olması, terörü yenmesi, yenilikler üretmesi için bu işe Suvarlı’dan başlayacağız." diye konuştu.
Daha sonra Tuğba ve Emre Pektaş çiftinin düğün törenine katılan Perinçek, bildiği bir Kürtçe türküyü söyledi.

Düğün Töreni Bild İsrail 

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