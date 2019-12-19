Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ANKARA
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ANKARA - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılması - Perinçek'in fotoğraflar hakkında yorum yapmasıVatan Partisi Genel Başkanı Perinçek AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıANKARA (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Perinçek, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı inceledi.Haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" başlıklı fotoğrafına oy veren Perinçek, yaşam kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını seçti.
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