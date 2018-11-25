Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Vatan Caddesi’ne hız yapan sürücü aracıyla metrelerce takla attı İzle

Vatan Caddesi’ne hız yapan sürücü aracıyla metrelerce takla attı İzle

Aracın refüjdeki görüntüsü

İlk Müdahale Hastane Aşırı Hız Sağlık Ekipleri Trol 

-Araçtan kopan parçalar
-Aracın kaldırılması ve trafiğin açılması
-Detaylar

( İSTANBUL ) -- Vatan Caddesi'ni savaş alanına çeviren kaza İSTANBUL

- Vatan Caddesi’nde aşırı hız yapan sürücü, aracıyla metrelerce takla attıktan sonra ağaca çarparak durabildi. Sürücü, paramparça olan araçtan yaralı halde kurtarıldı. Fatih Vatan Caddesi’nde sabah saat 09.30 sularında feci bir kaza meydana geldi. 33 yaşındaki Fırat Kamacı idaresindeki 34 FK 3725 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle önce bariyerlere ardından da refüjde bulunan ağaç ve sokak aydınlatmasına çarparak durabildi. Fırat Kamacı’nın çarptığı sokak aydınlatmasını devrildi. Aracın takla atarak ilerlediği refüjde ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Fırat Kamacı aracıyla hızlandığı sırada kontrolü kaybettikten sonra metrelerce sürüklenerek takla attı. Kaza sonrası araçtan çok sayıda parça koptu. Defalarca takla atan araçtan kopan parçalar yola ve refüje dağıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü itfaiye ekiplerinin yardımı ile aracından çıkardıktan sonra olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kaza nedeniyle Vatan Caddesi’nde trafik bir süre tek yönlü olarak durduruldu. Çekici ile kaldırılan aracın ardından Vatan Caddesi’nde trafik tekrar normale döndü. Hurdaya dönen araçtan yaralı halde çıkarılan Fırat Kamacı olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. 1985 doğumlu Kamacı’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. (SA-HK-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı