Vatan Caddesi’ne hız yapan sürücü aracıyla metrelerce takla attı İzle

-Araçtan kopan parçalar

-Aracın kaldırılması ve trafiğin açılması

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( İSTANBUL ) -- Vatan Caddesi'ni savaş alanına çeviren kaza İSTANBUL



- Vatan Caddesi’nde aşırı hız yapan sürücü, aracıyla metrelerce takla attıktan sonra ağaca çarparak durabildi. Sürücü, paramparça olan araçtan yaralı halde kurtarıldı. Fatih Vatan Caddesi’nde sabah saat 09.30 sularında feci bir kaza meydana geldi. 33 yaşındaki Fırat Kamacı idaresindeki 34 FK 3725 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle önce bariyerlere ardından da refüjde bulunan ağaç ve sokak aydınlatmasına çarparak durabildi. Fırat Kamacı’nın çarptığı sokak aydınlatmasını devrildi. Aracın takla atarak ilerlediği refüjde ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Fırat Kamacı aracıyla hızlandığı sırada kontrolü kaybettikten sonra metrelerce sürüklenerek takla attı. Kaza sonrası araçtan çok sayıda parça koptu. Defalarca takla atan araçtan kopan parçalar yola ve refüje dağıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü itfaiye ekiplerinin yardımı ile aracından çıkardıktan sonra olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kaza nedeniyle Vatan Caddesi’nde trafik bir süre tek yönlü olarak durduruldu. Çekici ile kaldırılan aracın ardından Vatan Caddesi’nde trafik tekrar normale döndü. Hurdaya dönen araçtan yaralı halde çıkarılan Fırat Kamacı olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. 1985 doğumlu Kamacı’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. (SA-HK-

