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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Vatan Caddesi’nde moto kurye kazası: 1 yaralı

Vatan Caddesi’nde moto kurye kazası: 1 yaralı

Kazaya karışan motor kurye sürücüsü

Polis Hastane Polis Ekipleri Direksiyon Trol 

-Sağlık ekiplerinin motor sürücüsüne müdahalesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul

Fatih Vatan Caddesi’nde direksiyon hakimiyetini kaybeden motorlu kurye kaza yaparak yola savruldu. Kazada yaralanan moto kurye ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay saat 14.00 sıralarında Fatih Vatan Caddesi Aksaray istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 39 AAG 014 plakalı motor kurye sürücüsü yol üzerinde seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çarptı ardından yola savruldu. Akan trafikte sürücünün savrulduğunu gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Akan trafiğin ortasında bilincini açık tutmaya çalıştılar Olay yerine gelen polis ekipleri yaralı sürücünün olduğu şeride gelerek akan trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Çevredeki vatandaşlar akan trafiğin ortasında ambulans bekleyen yaralı sürücünün bilincini açık tutmasını için elinden tutup konuşarak uyanık tutmaya çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen ambulansa alınan sürücü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün çalıştığı firmadan gelen iş arkadaşları sürücünün motorunu olay yerinden kaldırdı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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