Vatan Caddesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşandı

-Protokolün selamlaması

-Halk oyunları

-Tören birliklerin geçişi

-Araçların geçişi

-Genel ve detaylar



( İSTANBUL - TOPLU) İSTANBUL



- 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü Vatan Caddesi'nde düzenlenen görkemli törenle kutlandı. Vatandaşlar, tören alanına akın etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’ınci yıl dönümünde Vatan Caddesi'nde tören düzenlendi.

Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1'inci Ordu Komutanı Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin yapılacağı alan Türk bayraklarıyla donatıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu tören aracına binerek vatandaşları selamladı. Selamlama sonrasında Gençlik Spor İl Müdürlüğü halk oyunları ekibi Karadeniz yöresine ait oyunlar oynadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçıları Nazım Hikmet’in Kuvayı Milliye Destanı’ndan bir bölüm okudu. Kutlamalar kapsamında İzmir yöresel halk oyunu ekipleri bir gösteri gerçekleştirdi.İBB’ye bağlı mehteran bölüğü de alkışlar arasında geçişi tamamladı.Tören birliklerinin yürüyüşünün ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı araçlar ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konvoy oluşturarak Vatan Caddesi'nden geçiş yaptı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda duydukları heyecanı dile getiren vatandaşlar, halk oyunları ekibini ve tören geçişlerini coşkuyla alkışladı. Tören, geçişlerin ardından sona erdi. Törenin ardından konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Her kutlamamız kardeşliğimize, milletçe birlik ve beraberliğimize kattığımız güç ve kuvvettir. Bu yönleriyle çok önemsiyorum. Milli birlik ve beraberliğimiz hiç eksilmesin, hep büyüsün. Her zaman ülkemizde barış, dünyada barış prensibi dünyaya hakim olsun. Dileğim ve temennim budur” dedi.

(CS- ZA-

