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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
“Varyemez’’ adlı oyun Bilecik'te sahnelendi

“Varyemez’’ adlı oyun Bilecik'te sahnelendi

Oyundan detay

Troy Piyes 

-Oyuncu Tarık Şerbetçioğlu'nun konuşması
-Ödül töreni

( BİLECİK ) BİLECİK

- 13. Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali kapsamında bu kez tiyatro severler, "Varyemez" adlı oyun ile buluştu. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahne alan oyunda, dev kadro tiyatroseverlere keyifli anlar yaşattı. Fransız oyun yazarı Moliere’in dünyaca ünlü komedisi cimri piyesi Ahmet Vefik Paşa Türkçe'ye “Azarya” adıyla kazandırdığı oyun, 2018- 2019 tiyatro sezonunda İstanbul kumpanyası bu piyesi “Varyemez” adı ile sahneye taşındı. Binnur Şerbetçioğlu’nun oyunu Türkçesiyle seyirci ve aktardığı “Varyemez”, aynı zamanda oyunun yönetmenliğini üstlenen Usta Oyuncular Tarık Şerbetçioğlu ve Binnur Şerbetçioğlu da yer aldı. Tiyatro severlerin keyifle izlediği oyunda Tarik Şerbetçioğlu, Binnur Şerbetçioğlu, Raşit Çelikezer, Gizem İnceoğlu, Yansi Özçelik, Emre Çataloluk, Burak Akbulut, Ozan Demir, Cem Özoktay, Deniz Nida Şener, Serhan Atak, Ayşegül Verdi, Deniz Noyan ve Özen Erol rol aldı. Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ay, sahne alan oyunun sonunda oyunculara teşekkür ederek, Bilecik topraklarından yapılan vazolar hediye etti. Usta Oyuncular Tarık Şerbetçioğlu ve Binnur Şerbetçioğlu ise Bilecik'te oldukları için duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can ve Milletvekili Selim Yağcı’ya tiyatroya verdikleri katkılar dolayısıyla teşekkür etti.
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