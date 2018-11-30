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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Vartolu şehidin ismi oğluna verildi

Vartolu şehidin ismi oğluna verildi

Hastaneden görüntü

Şehit Hastane Geçmiş Olsun Gesi Irak 

-Kaymakam Kaçmaz’ın ziyareti
-Doğum yapan Ceylan Özkur
-Şehit Babası Kudbettin Özkur ile röp.
-Arşiv
-Cenazeden görüntü
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
-Hamile eş Ceylan Özkur’un mezarlıktaki görüntüsü
-şehidin fotoğrafı

( MUŞ ) - Şemdinli’deki patlamada şehit düşen İbrahim Özkur’un eşi doğum yaptı- Vartolu şehidin oğluna İbrahim İlyas ismi verildi MUŞ

- Hakkari'deki patlamada şehit düşen Vartolu Jandarma Er İbrahim Özkur'un dünyaya gelen oğluna İbrahim İlyas ismi verildi.
Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde meydana gelen patlamada şehit düşen Jandarma Er İbrahim Özkur'un eşi Ceylan Özkur, Varto Devlet Hastanesinde bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Bebeğe aile tarafından şehit baba İbrahim İlyas Özkur'un adı verildi.
Doğum yapan Ceylan Özkur'un durumunun iyi olduğu, dünyaya gelen İbrahim İlyas'ın ise tedbir amaçlı Muş Devlet Hastanesi yeni doğan yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi. Aileyi hastanede yalnız bırakmayan Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz, şehidin babası Kudbettin Özkur’a ve gelini Ceylan Özkur’a geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Şehit İbrahim Özkur'un emanetine sahip çıkılmasının boyunlarının borcu olduğunu ifade eden Kaçmaz, "İbrahim Özkur'un şehit düştüğü gün ailemizle birlikte acısını paylaştık. Bugün de bu mutlu günde onları yalnız bırakmak istemedik. Sabah saatlerinde doğuma alınan Ceylan Özkur kardeşimiz erkek bir çocuk dünyaya getirdi. Şehidimizin emaneti olan ailemizin her zaman yanında olacağız. İyi günde kötü günde her zaman desteğimiz ailemizle olacak" dedi.
“Allah bir İbrahim’i bizden aldı, bir İbrahim’i verdi” diyen Şehit İbrahim Özkur’un babası Kutbettin Özkur ise “Şu anda bir torunumuz oldu. Biz İbrahimimizi kaybettik. Biz İbrahimimizi geri kazandık. Allah bize geri verdi. İlçe Kaymakamımız Erkan Kaçmaz bizleri ziyaret etti. Teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Allah milletimizi var etsin” dedi.

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