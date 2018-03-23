Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Vartolu kadınların 'Okuma Yazma Seferberliği' heyecanı

Vartolu kadınların 'Okuma Yazma Seferberliği' heyecanı

Kursiyerlerden görüntü

Tekstil Atölyesi Siyer Hastane Öğretmen Okuma Yazma Kursu 

-Kursiyerlerin okuması
-Öğretmenden görüntü
-Kaymakam Mehmet Nuri Çetin ile röportaj
-Keziban Baba ile röportaj
-Herdem Yeşilbingöl ile röportaj
-Öğretmen Gamze Hazar ile röportaj

( MUŞ ) Vartolu kadınların "Okuma Yazma Seferberliği" heyecanı-Yaşlı kadınlar ilk defa masa ve sırayla tanışarak, okuryazar olmanın heyecanını yaşıyorlar MUŞ

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan "Okuma Yazma Seferberliği" kapsamında Muş’un Varto ilçesinde kadınlar okuma yazma öğreniyor. Muş'un Varto ilçesinde başlatılan "Okuma Yazma Seferberliği" kapsamında bugüne kadar hiç okula gitmeyen kadınlar, ilk defa sıralara oturma heyecanı yaşadı. Varto Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde (HEM) açılan okuma yazma kursuna kayıt yaptıran kadınlar, okuma yazma öğrenerek sosyal yaşantılarında kendilerine kolaylık sağlamayı amaçlıyor. Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü M. Sait Turan, kursa devam eden kursiyerleri ziyaret etti. Kursiyerlerle bir süre sohbet eden Kaymakam Çetin, “İlçemizde 38 kurs açıldı. 38 öğretmen ve 385 kursiyerimiz bu kurslara devam etmektedir. Bu kursların 5 tanesi ilçe merkezinde 33 tanesi köylerde açıldı. Türkiye genelinde Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde başlatılan seferberliğe Varto olarak da arkadaşlarımız çok güzel bir çalışma yapmış. 400’e yakın kursiyerimiz var. Kursiyerlerimizin bu cesaretlerinden dolayı, kurs sonunda hediyelerini de vereceğiz. İlçemizde bir tekstil atölyesinin açılması var. Bu kursiyerlerimize öncelik tanıyacağız. Kendilerine bu gayret ve azimleri için teşekkür ediyoruz” dedi.
Kursta eğitim gören kadınlardan Keziban Baba (55) ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ‘Okuma-Yazma Seferberliğini’ duyduğunu ve Varto Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvuru yaptığını söyledi.

Okuma yazmayı öğrenmek istediğini ifade eden Baba, "Bir şehre, yola gidince yolumuzu görmek ve öğrenmek için, arabaya binmek için, hastaneye giderken sorun yaşamamak ve yazıları okumak için bu kursa başvurduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, devletimize çok teşekkür ederiz" diye konuştu.
“Çocuğumla beraber geldim” Kursiyerlerden Herdem Yeşilbingöl de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın başlatmış olduğu seferberlik kapsamında Varto Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde açılan okuma yazma kursuna katıldığını söyleyerek, “Okuma yazma bilmediğimiz için daha önceleri bir yere gittiğimizde çok zorlanıyorduk. Çocuğumla birlikte bu kursa geliyorum. Ailemiz bizi okutmadı. Şimdi de açılan okuma yazma kursuna katılarak hem okumayı hem de yazmayı öğreniyorum. Böyle bir kampanyayı başlatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a teşekkür ederiz" diye konuştu.
Kurs öğretmeni Gamze Hazar da seferberlik kapsamında Varto Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde açılan okuma yazma kursuna katılan kadınlara gönüllü olarak eğitim verdiğini kaydetti.

İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı