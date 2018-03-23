-Kursiyerlerin okuması

-Öğretmenden görüntü

-Kaymakam Mehmet Nuri Çetin ile röportaj

-Keziban Baba ile röportaj

-Herdem Yeşilbingöl ile röportaj

-Öğretmen Gamze Hazar ile röportaj



( MUŞ ) Vartolu kadınların "Okuma Yazma Seferberliği" heyecanı-Yaşlı kadınlar ilk defa masa ve sırayla tanışarak, okuryazar olmanın heyecanını yaşıyorlar MUŞ



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan "Okuma Yazma Seferberliği" kapsamında Muş’un Varto ilçesinde kadınlar okuma yazma öğreniyor. Muş'un Varto ilçesinde başlatılan "Okuma Yazma Seferberliği" kapsamında bugüne kadar hiç okula gitmeyen kadınlar, ilk defa sıralara oturma heyecanı yaşadı. Varto Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde (HEM) açılan okuma yazma kursuna kayıt yaptıran kadınlar, okuma yazma öğrenerek sosyal yaşantılarında kendilerine kolaylık sağlamayı amaçlıyor. Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü M. Sait Turan, kursa devam eden kursiyerleri ziyaret etti. Kursiyerlerle bir süre sohbet eden Kaymakam Çetin, “İlçemizde 38 kurs açıldı. 38 öğretmen ve 385 kursiyerimiz bu kurslara devam etmektedir. Bu kursların 5 tanesi ilçe merkezinde 33 tanesi köylerde açıldı. Türkiye genelinde Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde başlatılan seferberliğe Varto olarak da arkadaşlarımız çok güzel bir çalışma yapmış. 400’e yakın kursiyerimiz var. Kursiyerlerimizin bu cesaretlerinden dolayı, kurs sonunda hediyelerini de vereceğiz. İlçemizde bir tekstil atölyesinin açılması var. Bu kursiyerlerimize öncelik tanıyacağız. Kendilerine bu gayret ve azimleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

Kursta eğitim gören kadınlardan Keziban Baba (55) ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ‘Okuma-Yazma Seferberliğini’ duyduğunu ve Varto Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvuru yaptığını söyledi.



Okuma yazmayı öğrenmek istediğini ifade eden Baba, "Bir şehre, yola gidince yolumuzu görmek ve öğrenmek için, arabaya binmek için, hastaneye giderken sorun yaşamamak ve yazıları okumak için bu kursa başvurduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, devletimize çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

“Çocuğumla beraber geldim” Kursiyerlerden Herdem Yeşilbingöl de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın başlatmış olduğu seferberlik kapsamında Varto Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde açılan okuma yazma kursuna katıldığını söyleyerek, “Okuma yazma bilmediğimiz için daha önceleri bir yere gittiğimizde çok zorlanıyorduk. Çocuğumla birlikte bu kursa geliyorum. Ailemiz bizi okutmadı. Şimdi de açılan okuma yazma kursuna katılarak hem okumayı hem de yazmayı öğreniyorum. Böyle bir kampanyayı başlatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kurs öğretmeni Gamze Hazar da seferberlik kapsamında Varto Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde açılan okuma yazma kursuna katılan kadınlara gönüllü olarak eğitim verdiğini kaydetti.



