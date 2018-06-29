Vartolu esnaflar Çukur filminin ismini iş yerlerine verdi İzle

-Manavdan görüntü

-Kıraathaneden görüntü

-Muhabir Fatih Çelik röportaj

-Manav Nesim Yıldız röportaj



( MUŞ ) MUŞ



- Ulusal bir televizyon kanalında 23 Ekim 2017 günü ilk bölümü yayınlanan 'Çukur' dizisine esinlenen Muş'un Varto ilçesinde bulunan esnaflar iş yerlerine Çukur ismini vermeye başladı.

Senaryosunu Gökhan Horzum'un yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği dizide son dönemin gözde oyuncularından Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş'ın oynadıkları Çukur dizisinde rol icabı ünlü mafya lideri olarak 'Vartolu Saadettin'i canlandıran Erkan Kolçak Köstendil, Vartoluları ilk başta kızdırmasına rağmen daha sonrasında devam eden dizinin ardında Vartolu esnaflar iş yerlerine çukur manav ve kahve hanelerde figürler asarak çukur filmine destek oldular. Varto ilçesi Aşağı Çarşıda iş yerine ‘Çukur manav’ ismini veren Nesim Yıldız adlı vatandaş, İstanbul da yaşadığını ve yaklaşık iki ay önce Varto’ya gelip açtığı manava Çukur ismini verdiğini söyledi.



Yıldız, ”Ben kendim Vartoluyum İstanbul da yaşıyordum. Yaklaşık iki aydır Varto’ya geldim ve manav açtım. İstanbul’da Çukur dizisinin nam salmasının ardında bende Vartolu olmamdan dolayı arkadaş arasında Vartolu olarak tanınıyorum. Diziye çok ilgi gösterildiğini bu nedenle de manavın ismine ‘Çukur manav’ ismini verdim. Gelen müşterilerim ise çok aşırı ilgi gösterip, günde elli, yüz kişinin fotoğraf çekiyor bundan da memnunum” dedi.

Varto AVM’de Papatya çay evi ve kahvaltı salonu işletmecisi Ümit Yağmur ise, Varto’da ikamet ettiğini ve Papatya çay evi olarak işlettiği işyerine Çukur’ dizisinden esinlenerek, ‘Çukur kafeye’ çevirdiklerini söyledi.



Gençlerinde böyle bir isteklerinin olduğunu ve çukurun yeri diye adlandırdıklarını söyleyen Yağmur, diziyi beğenerek ve severek izlediklerini, çukur kafe olarak devam edeceklerini belirterek, “Varto için güzel bir reklam olduğunu, çukurunda Varto için ayrı bir bölüm ve katkılarını beklediklerini ve istediklerini ”dile getirdi.

