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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
'Varto yıllarca görmediği hizmetleri bir yılda gördü' - MUŞ

'Varto yıllarca görmediği hizmetleri bir yılda gördü' - MUŞ

"Varto yıllarca görmediği hizmetleri bir yılda gördü" - MUŞ - Belediye ekiplerinin çalışmasından detaylar - Varto İlçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin'in belediye ekiplerinin çalışmalarını incelemesi - Çocukların parkta oynamasından detaylar - Kaymakam ve Belediye Başkanı Mehmet Nuri Çetin'ın açıklamaları - Varto İlçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin'in vatandaşlarla sohbeti"Varto yıllarca görmediği hizmetleri bir yılda gördü" - Varto Kaymakamı Çetin: - "Geçen yıl 30 projemizi hayata geçirdik. Bu yıl 25 projeyi bitirmeyi hedefliyoruz. Biz bu hizmetleri lafla değil, icraatla yapıyoruz"MUŞ (AA) - Muş 'un Varto İlçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, geçen yıl 30 projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Varto yıllarca görmediği hizmetleri bir yılda gördü. Bu yıl 25 projeyi bitirmeyi hedefliyoruz. Biz bu hizmetleri lafla değil, icraatla yapıyoruz." dedi.
Belediye ekiplerinin çalışmalarını inceleyen Çetin, yaptığı açıklamada, ilkbaharın gelmesiyle ilçede birçok projeyi uygulamaya geçireceklerini anlattı.Bu yıl ilçeye 6 çok amaçlı semt sahası yapımıyla sezona başladıklarını ifade eden Çetin, şöyle konuştu:"Her mahalleye ailelerin çocuklarıyla gelip zaman geçirebileceği, piknik yapabilecekleri alanlar oluşturacağız. Terörden dolayı zarar gören mahallelerin yol ve su gibi hizmetlerinin birçoğunu gerçekleştirdik. Varto'nun 40 yıllık su soru çözüldü. Yeni bir su kaynağı bulduk ve Varto'nun tüm su şebekelerini yeniliyoruz. Artık en kurak yaz dönemlerinde bile musluklardan 24 saat su akacak. Termal tesislerinin yapılması, caddelerin yenilenmesi, 30 dönümlük piknik alanı, mezbaha, hayvan pazarı ve sıcak asfalt gibi birçok projemiz var. Bu yaz bereketli bir yaz olacak. Yoğun bir iş temposu içinde olacağız."Belediyelerin gelirlerinin iyi olduğunu ve planlı, projeli hareket etmek gerektiğini kaydeden Çetin, "Geçen yıl 30 projemizi hayata geçirdik. Varto yıllarca görmediği hizmetleri bir yılda gördü. Bu yıl 25 projeyi bitirmeyi hedefliyoruz. Biz bu hizmetleri lafla değil, icraatla yapıyoruz. Geçen yıl her mahallede ve her sokakta bir hizmetimiz bulunmakta. Tek amacımız halka hizmet." diye konuştu.

Sıcak Asfalt Hayvan Pazarı Piknik Alanı Bulduk Hayvan 

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