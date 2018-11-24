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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Varto kaymakamı Kaçmaz’dan öğretmen ve hastalara ziyaret

Varto kaymakamı Kaçmaz’dan öğretmen ve hastalara ziyaret

Kaymakamın ziyareti görüntü

Emekli Öğretmen Öğretmenler Öğretmen Öğretmenler Günü 

-Kitap verilişi görüntü
-Hasta ziyareti görüntü
-Konuşmalar
-Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz röportaj

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı vekili Erkan Kaçmaz, ilçenin çeşitli mahallelerinde yaşayan emekli öğretmen, gazi ve hastaları ziyaret ederek istek ve sorunlarını dinledi. Beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü İbrahim Ataç ile birlikte ilçedeki mahallelerde yaşayan yaşlı öğretmen, gazi ve hastaları evlerinde ziyaret eden Kaymakam Erkan Kaçmaz, hastaların sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Kültür Mahallesinde oturan 82 yaşındaki emekli öğretmen Selahattin Sami Özeri evinde ziyaret eden Kaçmaz, daha sonra hastalara birer ziyaret gerçekleştirdi. Bu tür ziyaretlerini sık sık yapacağını söyleyen Kaçmaz, "İlçemizin çeşitli mahallerinde ikamet eden özellikle 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle yaşlı olan öğretmenimize gazi ve özellikle hastalarımıza ziyaret gerçekleştirdik. Öğretmen, gazi ve hastalarımızın maddi olarak sıkıntılarının olup, olmadığını kendilerinden dinledik. Tedavilerinin yapılması yönünde elimizden gelebilecek her türlü imkânlarla kendilerine destek olacağımızı ifade ettik. Sağlık insan hayatının en önemli merdiven basamağı. Bu bilinçle tedavi görmekte olan vatandaşlarımızı unutmadık. Yaşlı, çocuk ve diğer hastalarımızı ziyaret edip sağlık durumları ile ilgili bilgi aldık. Hastalarımıza moral olsun diye kendilerini ziyaret ettik. Hastalarımız bizi karşılarında gördüklerinde memnuniyetlerini bize ifade ettiler. Kendilerine Allahtan hayırlı şifalar dilerim" diye konuştu Emekli öğretmen Selahattin Sami Özer ise, kendilerine bu anlamlı günde evinde ziyarete gelen ilçe kaymakamına teşekkür ederek, kendisinin yazmış oldukları kitapları hediye etti. Kaymakam Erkan Kaçmaz, hastalara gıda paketi, çocuklara ise oyuncak dağıttı.

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