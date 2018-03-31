Varto depreminde ağıt yazdı 52 yıl sonra Varto’ya konser vermeye geldi

-Şehirden görüntü

-Aşıkların atışması

-Aşık Yazdığı ağıtı okuması

-Konuşmalar

-Aşık Binali Kılıç röp

-Kaymakam Mehmet Nuri Çetin röp.



( MUŞ ) MUŞ



- Muş’un Varto ilçesinde 1966 yılında meydana gelen depremi radyoda dinleyen ve yarım saat içinde ağıt yazan Aşık, 52 yıl sonra Varto’ya konser vermeye geldi. Muş’un Varto ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl etkinliklerinin yapılması için Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin tarafından davet edilen Aşık Binali Kılıç, Ahmet Yıldırım, Yaşar Demir ve Muhsin Özen bir kafede kendi hünerlerini göstermek üzere kısa bir konser sunumu yaptılar. Sunumun ardından Aşık Binali Kılıç, 19 Ağustos 1966 yılında Varto’da meydana gelen 2 bin 396 kişinin öldüğü ve binlerce kişinin ise yaralandığı 6.9 şiddetindeki 30 saniye süren depremi radyodan dinleyip, Varto depremi ile ilgili aynı gün yarım saat içinde ağıt yazdığını ve 52 yıl sonra ilk defa Varto’ya geldiğini ifade etti.

Aşık Kılıç, kendi yazdığı ağıtı bir kez daha okuyarak Vartoluların yanında olduğunu söyledi.



Aşık Binali Kılıç yazdığı ağıtını bir kez daha katılımcılara okuyarak açıklamalarda bulundu. Aşık Kılıç, ”O zaman çok zayiat olmuştu, Çok cenaze olmuştu. İnsanlara bu şekilde bir şey kalıyor. Ben o zaman radyodan dinlediğim kadarıyla anladığım kadarıyla, ona göre yazdım bunu yazmam yarım saat kırk dakikayı anca aldı. Bizim insanımız merttir. Her zaman insan gibi insandır. Ben Varto’nun da bütün ahalisinin böyle olduğuna inanıyorum. Yalnız bizi parçalamak isteyenlere sakın taviz vermeyelim. Sağcısıydı, solcusuydu, Alevi’siydi sunnisiydi. Biz bunların hiç birine ayırım yapmıyoruz. Varto da Allah’ın izni ile bu birliği ve beraberliği görüyorum. Vartolulara da birlik ve beraberlik içinde olmalarını tavsiye ediyorum ”dedi.

Daha sonra konserin verileceği sahnede belediye çalışanların çalışmalarını yerinde gören Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, ”Varto’nun kurtuluşu ile ilgili olarak çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Aşıklarımız Vartolularla buluşacak. Yazarımız Varto depreminden yarım saat sonra duyar duymaz Varto halkına bir beyit yazmış acıya yarım saatte beyit yazmış. Hepsine teşekkür ederiz. Kurtuluşta değerli sanatçılarımız Vartolularla buluşacak. Kimisi Konya’dan kimisi Aydın’dan kimisi Ankara’dan bizler için Varto’ya geldiler. Şimdiden yüreklerine ve emeklerine sağlık diyoruz. Teşekkür ederiz ”dedi.



