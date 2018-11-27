Varto’da ‘şarbon’ alarmı

-Veteriner hekimlerin incelemeleri

-Ahırdan görüntü

-Hayvanlardan görüntü

-Kepçe ile kazı yapılması

-Hayvanın gömülmesi

-Zabıta Amiri Ahmet Kapaç ile röp.

-Veteriner Hekim Aydın Özen ile röp.

-Hayvan sahibi Sabri Dede ile röp.



( MUŞ ) -- büyükbaş hayvanın şarbon şüphesiyle öldüğü ihbarı üzerine ekipler seferber oldu- Gece yarısı üç metrelik çukura gömülen hayvana sarılık teşhisi konuldu MUŞ



- Muş’un Varto ilçesinde büyükbaş hayvanın şarbon şüphesiyle öldüğü ihbarı üzerine ekipler seferber oldu. Varto ilçesi İnönü Mahallesi’nde 150 büyükbaş hayvan besiciliği yapan Sabri Dede, Varto Belediyesi Zabıta Amirliğini arayarak büyükbaş hayvanlarından birinin hastalıktan öldüğünü bildirdi. Bunun üzerine Varto Belediyesi Zabıta Amiri Ahmet Kapaç, veteriner hekim Öznur Çelik, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hızlıca bölgeye gitti. Telef olan hayvan üzerinde veteriner hekimlerce gerekli incelemeler yapılırken, hayvanın gömüldüğüne dair de tutanak tutuldu. Yapılan incelemelerin ardında bir açıklama yapan Varto Belediye Zabıta Amiri Ahmet Kapaç, “Hayvan sahibi Sabri Dede, akşam saatlerinde hayvanını veteriner hekime muayene ettirdiğini ve hayvandan insanlara geçebilecek her türlü riski göz önüne alarak gömülmesini istedi. Ben de gerekli hassasiyeti göstermek üzere veteriner hekimlerimizi, İlçe Emniyet Müdürlüğümüzü ve kepçe operatörümüzü arayarak olay yerine geldik. Veteriner hekimlerin yapmış oldukları tespitlerde hayvanın sarılık olduğunu tespit ettiler. Kepçemizle üç metre derinliğinde bir kuyu kazdırdık. Hayvanı karantina altına aldık” dedi.

Veteriner hekimler adına açıklama yapan Aydın Özen ise yetiştirici Sabri Dede’nin talebi üzerine geldiklerini belirterek, “Her türlü hastalıklara karşı hayvanı gördük. Şimdilik klinik semptomlara bakılırsa iki çeşit hastalık olduğu görülmektedir. Birincisi babezya (sarılık) dediğimiz, ikincisi ise lepto spiroziz hastalığı olduğu görüldü.

Bizi sevindiren de bu hastalığın insanlara geçmemesidir. Bundan dolayı sevinçliyiz. Ama diğer hayvanlara da bulaşma riskini azaltmak için ölen hayvanı gömdük. Kan örneğimizi aldık, yarın gelip tekrar kan örneğimizi alacağız. Laboratuvara göndereceğiz. Alacağımız sonuca göre de gereken yapılacak” diye konuştu.

Hayvan sahibi Sabri Dede dün sabah hayvanının hastalandığını belirterek, “Yaptığımız bütün tedavilere rağmen hayvanı kurtaramadık. Veteriner hekimin bize söylediği bilgiye göre sudan kaynaklandığını ve bunun imha edilmesi gerektiğini söyledi.



Ben de zabıta amirliğine bildirdim. Sağ olsunlar veteriner hekimler, zabıta ve emniyet ekipleri seferber oldular. Gecenin bu saatinde geldikleri için kendilerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

