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27 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Varto'da kar yağışı

Varto'da kar yağışı

İlçeden görüntü

Hava Sıcaklığı Kar Kalınlığı Kar Yağışı Hayvan Irak 

-Kar yağışı
-Köyden görüntü
-Hayvanlardan görüntü
-Mehmet Can Aktaş ile röp.
-Mahir Yaman ile röp.

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’un Varto ilçesinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı. Varto ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, hava sıcaklığında ise hissedilir derecede düşüş yaşandı. İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 2 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise yer yer 5 santimetreyi geçtiği belirtildi. Yetkililer, kar yağışıyla birlikte vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını isterken, hayvan sahipleri ise hayvanlarını yaylalardın indirmeye başladı.

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