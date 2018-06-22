Varto’da ‘Kadın Kültür Merkezi ve Kıraathanesi’ yapılıyor

-Kültür merkezi ve kıraathane

-Cami

-Kaymakam Mehmet Nuri Çetin ile röp.

-Mahalle Muhtarı Ziyaeddin Bektaş ile röp.



( MUŞ ) - Merkezde el sanatları ve Kuran kursları ile çeşitli seminerler verilecek, kitaplıklar bulunacak MUŞ



- Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin’in girişimleri sonucu ilçede ilk defa ‘Kadın Kültür Merkezi ve Kıraathanesi’nin yapılması için çalışmalara başlandı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Ataç ve belediye çalışanlarıyla bir hafta önce Yeni Mahallede yaklaşık 600 metrekare alan üzerinde yapılan cami ve taziye evini ziyaret ederek incelemelerde bulunmuştu. Burada mahallelilerle görüşen Kaymakam Çetin, mahalleye ‘Kadın Kültür Merkezi ve Kıraathanesi’ yapılması için söz vermişti. Bir hafta aradan sonra Yeni Mahalle’de kurulması düşünülen ‘Kadın Kültür Merkezi ve Kıraathanesi’nin yapılmasına başlandı. Yapımına başlanan ‘Kadın Kültür Merkezi ve Kıraathanesi’nde Mahalle Muhtarı Ziyaeddin Bektaş ve vatandaşlarla birlikte incelemelerde bulunan Çetin, “Devletimizin başı olan Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun, çok iyi bir konuya değindi. Kıraathanelerle ilgili çalışması vardır. Biz de burada ‘Kadın Kültür Merkezi ve Kıraathanesi’ merkezi yapıyoruz. Çok ciddi bir ihtiyaç. Burada kadınların eğitimi, sanatsal etkinlikleri, kurslar alanları ve kitaplıktan oluşuyor. Çok güzel bir merkez oluşturuyoruz. Aynı zamanda çocuklar için Kur’an kursu olacak. Muhtarımız çalışkan, kendisine her türlü desteği veriyoruz” dedi.

Kadınların doğuda hep evlerde kaldığını dile getiren Çetin, “Biz onları üretken hale getireceğiz. El sanatları ile ilgili kurslar olacak, Kur’an kursu olacak. Kütüphanemiz olacak, sinevizyon gösterimi olacak, kurum uzmanları gelip kadın eğitimi ile ilgili seminerler verecek. Kültür merkezimiz ile belediye başkanlığımızın ortaklaşa yapacağı bir hizmet, belediyeden de bir bayan eleman vereceğiz. Kadınlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Çetin, cami ve taziye evi için de 4 vatandaşın para topladığını belirterek, “Harika bir şey. Bunun bahçe düzenlemesi, taziye evinin üst düzenlemesi var. Belediye olarak daha önce buraya herhangi bir destek olunmamış. Biz dedik ki belediyeler bu işler için var. Şimdi inşallah bunlara çok güzel destek olacağız. Varto Belediyesi olarak bahçe düzenlemesini yaptık. Bizler vatandaş için varız. Belediyemiz de vatandaşlar için var. Vatandaşların talepleri bizim için önceliklidir. Yaklaşık 50 bin TL’lik ihata duvarını biz yapıyoruz. Daha önce alt malzemelerini biz yaptık. Ağaçlandırmasını yaptık. Kalan eksikliklerini de inşallah biz yapacağız” diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Ziyaeddin Bektaş ve mahalleliler ise Belediye Başkan Vekili Çetin’in ziyaretinden memnun olduklarını söyleyerek, caminin ihata duvarını yaptıklarından dolayı teşekkür etti. Kaymakam Çetin ve beraberindekiler, ihtiyaç sahibi Gülesin Akkoyun adlı kadının evinde incelemelerde bulunduktan sonra ilçe merkezine döndü.

