Varto’da ilk defa idrar kaçırma ameliyatı yapıldı

-Hastadan görüntü

-Doktorlardan görüntü

-Konuşmalar dan görüntü

-Ameliyat olan S.S. ile röp.

-Üroloji Uzmanı Dr. Ali Yıldız ile röp.

-Dr. Emrullah Sağlam ile röp.



( MUŞ ) MUŞ



- Muş’un Varto Devlet Hastanesinde ilk defa idrar kaçırma ameliyatı yapılırken, operasyon geçiren hasta ise sağlığına kavuştu. Varto Devlet Hastanesine başvuran S.S. isimli hastanın yapılan tetkikleri sonucu ameliyata alınmasına karar verildi.

Varto Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Yusuf Demir, Üroloji Uzmanı Dr. Ali Yıldız, Kadın Doğum Uzmanı Dr. Emrullah Sağlam tarafından alınan karar sonrası ameliyata alınan kadın hastaya başarılı bir şekilde idrar kaçırma operasyonu yapıldı. Hastane Başhekimi Uzman Dr. Yusuf Demir, hastaneye yaklaşık bir ay önce gelen Üroloji Uzmanı Dr. Ali Yıldız’ın ilçede ilk kez idrar kaçırma ameliyatı gerçekleştirdiğini söyledi.



Kendilerinin de destek verdiği ameliyatın başarılı geçtiğini ifade eden Demir, hastaya geçmiş olsun dileklerini iletti. Varto Devlet Hastanesinde idrar kaçırma (Miduretral sling Transobturatuar tape) ameliyatını ilk kez gerçekleştirdiklerini söyleyen Üroloji Uzmanı Dr. Ali Yıldız ise, “Hastamız öksürünce aksırınca idrar kaçırma şikayetiyle geldi. Miduretral sling Transobturatuar tape dediğimiz idrar kaçırma şikayetinin tedavisi cerrahi olduğu için hastaya askı ameliyatını önerdik. Bunun sebebi, hastanın idrar kesesi ve idrar torbasının, mesane yolu ve mesane yolunu destekleyen yapıların zayıflaması nedeniyle dışarıdan vücuda zarar vermeyen bir askı aleti koyarak, bu zayıf olan yapıları güçlendirdik. İnşallah yarın hastamızı taburcu edeceğiz. İdrar kaçırma vakalarının hepsi cerrahi olamayabilir, hastalarımızı görüp değerlendirmek gerekir. Bazıları ilaçla, bazıları ameliyatla olur. Ameliyatta ilk defa burada bize kısmet oldu. Hastalarımızda idrar kaçırma şikayeti varsa utanmasınlar. Mutlaka bir üroloji uzmanına başvursunlar. Sosyal hayatta da birçok enfeksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle de tedavi olsunlar” dedi.

Ameliyata olan S.S. isimli hasta ise, idrar kaçıranların utanmadan doktora başvurarak tedavi almalarını isteyerek, “Hiç kimse utanmasın, özellikle bayanlarımızın idrar kaçırma şikayetleri varsa, gelsinler ameliyatlarını olsunlar. Ali Beyden çok memnunum, tavsiye ederim. Ameliyatım başarılı geçti. Gayet iyiyim” ifadelerini kullandı. Kadın Doğum Uzmanı Emrullah Sağlam ise, Varto Devlet Hastanesinde ilk defa doktor arkadaşlarıyla birlikte idrar kaçırma ameliyatını yaptıklarını söyledi.



(FÇ-MSA-Y)

