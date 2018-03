Varto'da hayırsever vatandaştan camiye 70 bin liralık destek İzle

-cami yerinden görüntü

- Muş'un Varto ilçesine bağlı Zorabat köyünde hayırsever vatandaşlar ve devlet destekli 140 metrekare 2 katlı taziye evi cami yapımına başlandı. Varto ilçesine 20 kilometre mesafede bulunan 25 haneli 300 nüfuslu ve camisi olmayan Zorabat köyünde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetinin girişimleri sonucunda hayırsever ve isminin açıklanmasını istemeyen bir vatandaştan 70 bin lira alınan desteğin ardından 140 metrekare 2 katlı taziye evi ve caminin temelinin kazımına başlandı. Zorabat köyüne Varto İlçe jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, Emniyet Müdürü Orhan Ağdaş ve kurum amirleri ile birlikte giden ve incelemelerde bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, hayırsever iş adamının verdiği desteği vatandaşlara bildirerek, devlet ve vatandaş destekli caminin inşaatına başlanması için köy muhtarı Cemil Özgüle bir an evvel bitirilmesi talimatını verdi. Açıklamalarda bulunan Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, "Yazın gelenlerle birlikte yaklaşık 300 insanımızın kaldığı bir köydür ve camileri yoktu. Terörden dolayı bu gibi yerlere zamanında gidilmiyordu. Terörün merkezinden sayılan yerlerden bir tanesi. Devlet şimdi her yerde: Her türlü desteği de vatandaşlarımıza veriyoruz. Camimizin yüzde seksen mali kaynağını hazırladık. Hayırsever bir vatandaşımız 70 bin lira destek verdi. Bizde devlet, vatandaş ve hayırseverlerin desteğiyle camimizi yapmak üzere temelini kazmış bulunmaktayız. Köyden de ciddi bir destek alınıyor. Camimiz iki kat olacak, alt katı Kur'an kursu, üst katı cami olarak 140 metrekare üzerinde inşa edilecek. Üç aya kadar camimiz inşa edilecek ve ilk cumayı biz burada kılacağız. Bunun dışında bir imam evi düşüncemiz var. Hayırsever vatandaşlara ve köylülere teşekkür ederim” dedi.

Zorabat köyü muhtarı Cemil Özgül ise, ”Yapılacak olan 140 metre kare camimiz destekte bulunan hayırsever vatandaşımıza ve ilçe kaymakamımıza köylülerim adına teşekkür ederim” dedi.

